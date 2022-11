Nuoto di fondo | Gregorio Paltrinieri vince nella 10 km di Eilat! 5° Domenico Acerenza

La Nazionale diin acque libere fa subito bene in Israele, tappa conclusiva della FINA Marathon World Series . Gli azzurri gareggiano con due formazioni: la prima composta da Rachele Bruni, Martina De Memme, ...Si tornerà in gara domani per le due 10 km : la prova maschile prenderà il via alle 08.00 locali (le 07.00 italiane), mentre quella femminile dalle 10.30 locali (09.30 italiane).Il campionato invernale di Riccione promuove altri sei atleti al mondiale in vasca corta a Melbourne. Due giornate e quattro sessioni di gare in vasca da 25 metri allargano la rosa degli azzurri che v ...Gregorio Paltrinieri conquista la medaglia di bronzo nella 4X1500 mixed nella tappa conclusiva della FINA Marathon World Series.