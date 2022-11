Negoziato Kiev-Mosca Non per ora secondo Mikhelidze

(Di sabato 12 novembre 2022) Sì, Kherson è libera. Sulla piazza davanti agli edifici amministrativi — fino a quarantott’ore fa teoricamente occupati dai russi — sventolano la bandiera dell’Ucraina e quella dell’Unione europea. Un simbolo enorme, un senso politico profondo alla vicenda orribile della guerra voluta da Vladimir Putin. Una guerra che non è solo lo stupro del diritto internazionale contro la sovranità ucraina — uno di quei principi che hanno permesso ottanta anni di pace e prosperità in Europa. Ma è sempre stata anche un’aggressione contro l’ordine internazionale, quello che ha marchiato la storia novecentesca con l’espansione delle democrazie. Kherson è un simbolo. Prima e unica regione totalmente controllata dai russi dall’inizio della guerra, è su una posizione strategica, nella fascia costiera appena prima della Crimea (la penisola annessa illegalmente da Putin nel 2014). Ma la vicenda della città ...

Intanto l'amministrazione Biden è divisa con parte del governo che vorrebbe premere suaffinché cerchi la via diplomatica per mettere fine alla guerra e altri consiglieri che invece ritengono ...Le forze dicontinuano a tenere il fronte a un passo dall'aeroporto di Donetsk e ai russi ... Impresa ardua e sanguinosa, che potrebbe venire evitata da un seriodi pace. Il G20 di Bali ...«Oggi il raggiungimento di qualsiasi risultato a seguito dei negoziati sembra improbabile – ha aggiunto Tsekov – dal momento che Kiev assume una posizione inaccettabile, chiedendo alla Russia la ...