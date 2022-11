Mattarella | Di fronte a proliferare conflitti serve coesione Ue e in Italia

Agenzia ANSA

Così Sergio, in un messaggio al ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel giorno del diciannovesimo anniversario della strage di Nassiriya. "Nella ricorrenza della Giornata dedicata al ...Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al ministro della Difesa, Guido Crosetto. "Nella ricorrenza della Giornata dedicata al ricordo dei Caduti militari ... Mattarella, di fronte ai conflitti serve coesione Ue e Paese - Politica Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "Il proliferare di conflitti in tante aree coinvolge sempre più l intera Comunità internazionale, affliggendo una molteplicità di popoli e regioni. Si tratta di ...(Adnkronos) – “Il proliferare di conflitti in tante aree coinvolge sempre più l’intera Comunità internazionale, affliggendo una molteplicità di popoli e regioni. Si tratta di una crisi che interpella ...