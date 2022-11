Inter | ancora da decifrare il futuro di Lukaku | l’idea del club

Leggi su rompipallone

(Di sabato 12 novembre 2022) Una storia d’amore lunga e tormentata da troppi infortuni quella tra l’e Romelu. Il calciatore belga è tornato quest’anno in neroazzurro dopo la clamorosa cessione al Chelsea di due anni fa, ma il suo ritorno non è stato tutto rose e fiori come ci si aspettava. I troppi infortuni hanno tenuto lontano dal campo big rom, che non è riuscito ad incidere in modo significativo sull’andamento della squadra che a lungo andare, nonostante l’ottimo lavoro svolto da Edin Dzeko e Lautaro Martinez ha pesantemente risentito della sua assenza.Valutazioni in corso In casa neroazzurra ci siroga non solo su quando l’ex Chelsea tornerà a pieno regime, ma anche su quale sarà il suoin maglia. Il prestito oneroso dura una sola ...