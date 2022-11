Infilza con un forcone il fidanzato della figlia perché non approva la relazione | “Ti sbudello”

(Di sabato 12 novembre 2022) Non accettava laturbolentacon un uomo, un 32enne albanese. Così, dopo l’ennesima discussione, lo hato con un. Episodio che si sarebbe verificato dopo aver subito un colpo di pala da parte del 32enne. Secondo quanto riporta Perugia Today, i fatti sono accaduti a Città di Castello e risalgono al 2020, ma giovedì è iniziato il processo che vede i due uomini coinvolti, entrambi in qualità di imputati e parte civile. Il padreragazza, 54 anni, è finito sotto processo con l’accusa di lesioni personali aggravate. Avrebbe ferito il 32enne “con calci e pugni endogli la mano con un, oltre che colpendolo con lo stesso”. Quest’ultimo ha riportato un “trauma contusivo al dorso con frattura scapola ...

