In sala con Armageddon Time | si divide tra il suo ruolo di attrice | di icona di stile e di mamma

L'Amico del Popolo

Sarà crisi È l'unica domanda che aleggia nellastampa di Chigi quando Meloni entra alle ... Ma le tensionii francesi rimangono in cima ai pensieri del premier. Che risponde alle accuse ...E proprio dallache accolse l'intesa, il capo dello Stato richiama tutti alla responsabilità ... Ed è ancora il braccio di ferro sui migranti a tenere banco,i cugini d'Oltralpe che accusano il ... Fonzaso, apre la sala visioni a Dolomiti Hub con il film «Oltre le rive» “Lecce laccio”. “Gasp, gasp!”. “Coda di paglia in Puglia”. “Trasformare trasferta sul mare in un mare di male non trasferibile”. Giochicchia su un foglio, all’indomani del turno del mercoledì, il prof ...CORTINA D'AMPEZZO - «Nei prossimi vent’anni si compiranno, in modo più evidente, gli effetti di una situazione demografica, sociale ed economica in atto da decenni.