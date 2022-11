“Ho 80 anni” UeD | tutti increduli | chi è la nuova dama Michela

(Di sabato 12 novembre 2022) A UeD si presenta una, Angela. O meglio una corteggiatrice di Alessandro Rausa, il cavaliere 92enne che da tempo frequenta la trasmissione di Maria De Filippi, dove ha subito conquistato il pubblico, e che a lungo è stato legato a Pinuccia, che insieme a Gemma Galgani è sempre nel mirino di Tina Cipollari. Ma gemmapuntata del dating show ha avuto l’opportunità di incontrare altre due donne, arrivate nello studio di Cinecittà proprio per lui. Una si chiama. Appena si è seduta ha raccontato di volere corteggiare Alessandro e gli opinionisti le hanno subito chiesto curiosi: “Ma questo Alessandro o l’altro?”. Leggi anche: “Basta, sono stanca”. UeD trema, Tina Cipollari ha visto troppo e vuota il saccoUeD, l’età della“sconvolge” lo ...

Fanpage.it

... accompagnando la frase con tre emoticon sorridenti e quindi confermando che al suo fianco non c'è alcun partner da parecchi. D'altra parte sulla vita sentimentale del volto dic'è assoluto ...Attualmente a, Ida è al centro della scena con Alessandro Vicinanza . Spesso avvengono pesanti ... Oggi Riccardo si dice convinto che ormai dala Platano non fa più passi verso di lui, neanche ... A Uomini e Donne arriva Michela, nuova corteggiatrice di Alessandro: Ho 80 anni Una coppia celebre di Uomini e Donne scoppiata per i ripetuti tradimenti di lui. Il racconto della donna Dallo studio di Uomini e Donne nel corso degli anni sono uscite mano nella mano diverse coppie; ...Lo storico opinionista di Uomini e Donne si sbilancia sulla sua vita privata, parlando della sua situazione sentimentale ...