“Ha lasciato la casa” GF Vip | l’annuncio ufficiale poco fa | “Fuori per problemi di salute”

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 12 novembre 2022) Brutta notizia al GF Vip 7: concorrente lascia laperdi. Nella mattinata del 12 novembre è giunta questa comunicazionedel programma, che ha adesso messo in allarme migliaia e migliaia di persone. Sono davvero tanti gli ammiratori di questa gieffina, che è una delle più apprezzate. Ma questo inconveniente rischia di complicare la sua permanenza nel reality show di Alfonso Signorini. C’è ovviamente apprensione e tutti vogliono sapere qualcosa in più sulle reali condizioni della protagonista del programma. Al GF Vip 7 questa concorrente lascia temporaneamente perdi, ma c’è speranza che possa riprendersi. Intanto, Nikita Pelizon si è dichiarata a Luca Onestini. Ma non ha conquistato l’ex tronista, ex gieffino ed ex di Soleil Sorge. E ha ...