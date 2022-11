DIRETTA F1 | GP Brasile 2022 LIVE | alle 20 30 il via alla Sprint | Leclerc e Sainz a caccia della rimonta

(Di sabato 12 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.14 CLASSIFICA GENERALE MONDIALE PILOTI: 1 Max Verstappen NED RED BULL RACING RBPT 416 2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING RBPT 2803 CharlesMON FERRARI 275 4 George Russell GBR MERCEDES 231 5 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 2166 CarlosESP FERRARI 212 7 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 111 8 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 82 9 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 71 10 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 47 11 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 36 12 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 35 13 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 24 14 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI RBPT 23 15 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 13 16 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 12 17 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI RBPT 12 18 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 6 19 Alexander ...

In prima fila anche Verstappen. Ferrari: Sainz in terza fila, Leclerc in quinta. La griglia di partenza di domenica sarà decisa dal'ordine di arrivo della gara ...2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 3 George RUSSELL MercedesIn prima fila anche Verstappen. Ferrari: Sainz in terza fila, Leclerc in quinta. La griglia di partenza di domenica sarà decisa dal'ordine di arrivo della gara veloce ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...