Calciomercato.com

Commenta per primo A parlare, attraverso il proprio profilo su Twitter , è Aurelio De, presidente del Napoli, che incorona la squadra di Spalletti , arrivata oggi a undici vittorie consecutive, tredici da inizio campionato: 'Con l'Udinese si chiude una striscia ...Ma la Givova none, nonostante le difficoltà, riesce a trovare le energie necessarie per ... GIVOVA SCAFATI : Stone, Lamb 19, Thompson 6, Pinkins 13, De3, Landi 10, Rossato 7, Henry 11,... De Laurentiis molla la scaramanzia, Spalletti meglio di Sarri: 'Il mio Napoli migliore' Aurelio De Laurentiis su Twitter commenta la vittoria del suo Napoli contro l'Udinese: "Un grazie sincero a squadra e tifosi".Giovanni Di Lorenzo, tre anni fa, non era arrivato al Napoli per essere un leader. Dopo appena una stagione in Serie A con l'Empoli, il club del presidente De Laurentiis aveva deciso di acquistarlo pe ...