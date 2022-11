Bufera Wanda Nara | ' problema con la veranda della casa di Milano e niente Superbonus | grane in vista'

(Di sabato 12 novembre 2022) Scoppia un'altra grana per. La showgirl argentina, ormai ex moglie di Mauro Icardi sarebbe - secondo quanto riportato da Repubblica - incappata in uncon i suoi vicini di...

ilmattino.it

La colpa disarebbe quella di aver impedito agli altri inquilini di usufruire del Superbonus 110% per riqualificare la palazzina da 17 milioni di ...Nellamediatica in cui è coinvolta da tempo per la turbolenta separazione dal giocatore Icardi,non ha mai perso il sorriso e soprattutto ha sempre dimostrato forza alle figlie che ... Wanda Nara, tappa nella Capitale con le figlie: dolci e coccole, ma senza Icardi Secondo il quotidiano "La Repubblica" la veranda fatta costruire dalla showgirl e dall'ormai ex marito Mauro Icardi sarebbe risultata abusiva. Il condominio sarebbe pronto a portarla in tribunale ...Selvaggia Lucarelli e Wanda Nara s'incontreranno stasera a Ballando con le Stelle ma fra le due c'è già tensione. Cosa è successo