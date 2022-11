Volley femminile | Ludovica Tosini debutta in Serie A1 a 14 anni | record di precocità sfiorato con Pinerolo

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 novembre 2022)hato nellaA1 dia 14, 8 mesi e 12 giorni. Non è però diventata la più giovane a esordire nel massimo campionato italiano, visto che Letizia Aquilino indossò la casacca di Montichiari nel 2016 a 14, 7 mesi e 11 giorni. Un primatoper la schiacciatrice della Wash4 Green, che era nella lista delle atlete disponibili per il match perso contro Novara e che domenica scorsa è effettivamente entrata in campo contro Scandicci (sul 22-21 del terzo set, sostituendo Silvia Bussoli). Questo interessante martello è già conosciuto agli addetti ai lavori. Alta 189 cm, la pallavolista si è messa in mostra durante il torneo internazionale WEVZA per Under 17 ...