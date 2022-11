Truffa a Ssn in Calabria | 19 misure cautelari per medici e farmacisti

(Di venerdì 11 novembre 2022) (Adnkronos) – False ricette mediche con la prescrizione di costosi farmaci dei quali nessun paziente aveva bisogno, prodotte solo per incassare denaro dal Servizio sanitario nazionale. E’ per l’ipotesi di associazione a delinquere finalizzata aaggravata ai danni del Ssn che i carabinieri del Nas di Cosenza e del gruppo Tutela salute di Napoli, con l’ausilio dei carabinieri dei comandi provinciali di Cosenza e Crotone, hanno dato esecuzione questa mattina a 19nei confronti di, emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Castrovillari (Cosenza) su richiesta della Procura locale, nell’ambito di un’indagine svolta dal Nas di Cosenza e coordinata dalla Procura di Castrovillari. Sono inoltre in corso numerose perquisizioni presso abitazioni, ...

L'accusa, a vario titolo, per i destinatari dei provvedimenti, è associazione a delinquere finalizzata allaai danni del. In carcere sono finiti due informatori farmaceutici e un medico di ...