Toprak Razgatlioglu | quale futuro il Mondiale 2022 di SBK?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il suo titoloin Superbike è seriamente in bilico e ilè (ancora) tutto da dover scrivere., pilota della Yamaha, tenterà la difesa strenua del suo alloro di categoria, prima di sciogliere ogni riserva in vista della prossima stagione delle due ruote. La deadline in questo, sembra essere concordata, potrebbe spostare la decisione al 2023, ultimo anno di contratto del turco con la casa giapponese: addio o MotoGP, ma c’è ancora tempo per decidere.e la Yamaha (in MotoGP): tutti concordano sul 2023? Credit-foto-pagina-Facebook-ufficiale-del-pilota-turcoPunzecchiato da Sky Sport sull’argomento,ha ammesso di voler onorare il suo ultimo anno di contratto con la Yamaha nella ...