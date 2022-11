Scontri allo stadio tra tifosi | obbligo di dimora per 13

(Di venerdì 11 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Rissa, danneggiamento, lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive: sono le accuse nei confronti di tredici persone raggiunte da una misura cautelare del gip del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura. Ad eseguire il provvedimento tra Sant’Antonio Abate, Ercolano ed Angri, sono stati i carabinieri delle compagnie di Castellammare di Stabia e Torre del Greco: tutti gli indagati sono stati sottoposti all’dipresso il Comune di residenza. Gli episodi si riferiscono agli, ripresi anche in alcuni video che circolano sulla rete, avvenuti il 14 settembre scorso a Sant’Antonio Abate all’interno e all’esterno dellocomunale Varone, in occasione dell’incontro di calcio di Coppa ...

Gli altri indagati sarebbero stati invece protagonisti diall'esterno dello stadio con lancio di pietre, bottiglie ed oggetti contundenti, col danneggiarnento dell'autobus dell'Ercolanese. La ...... in concorso tra loro e con altri soggettistato non identificati, di una rissa sul terreno di ... mentre gli altri indagati si sarebbero resi responsabili diall'esterno dell'impianto ...Gli episodi si riferiscono agli scontri, ripresi anche in alcuni video che circolano sulla rete, avvenuti il 14 settembre scorso a Sant'Antonio Abate all'interno e all'esterno dello stadio comunale ...Giorgia Meloni si dice colpita dalla reazione aggressiva del governo di Parigi, e chiede una soluzione comune nell'Unione: "Non è scritto da nessuna parte che l'Italia deve essere l'unico porto possib ...