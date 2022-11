Regionali | Bonelli | ' nessun accordo elettorale con Conte'

(Di venerdì 11 novembre 2022) Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Sono apparse notizie di stampa di untra. Smentisco questa notizia: non c'è. Ho lavorato e continuerò a lavorare affinché si possa costruire un fronte largo con una comune condivisione programmatica per essere alternativi e vincenti rispetto alla destra". Così Angeloin una nota. "Il sistemadellee' a turno unico se si va divisi consegnamo le regioni alla destra dopo aver regalato il governo dell'Italia a Salvini e Meloni. Questa preoccupazione non può essere solo mia, purtroppo prendo atto che si sono riprodotte le logiche divisive che hanno portato alla vittoria della destra alle elezioni del 25 settembre. Calenda nel Lazio ...

