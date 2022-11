Proiettile vagante 2 | la recensione | su Netflix un sequel a tutto gas

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 11 novembre 2022) Ladi2, secondo film della saga action francese con protagonista Alban Lenoir, successo di visualizzazioni su. In seguito alla scomparsa di Charras, Lino e Julia hanno dato vita ad una nuova squadra d'assalto della polizia francese. Lui è sempre determinato a rintracciare coloro che hanno ucciso suo fratello, covando un sentimento di vendetta che invece di scemare cresce giorno dopo giorno, ancor più dopo una rivelazione che rimettein gioco e lo porta ad agire come lupo solitario. In2 infatti il protagonista scopre come Marco, tra i responsabili della morte del consanguineo, sia vivo e vegeto nelle mani della polizia, che ha promesso di proteggerlo in cambio di una sua confessione in …