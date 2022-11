Pomeriggio 5 | “scandalo dietro le quinte” | la D’Urso sotto choc

(Di venerdì 11 novembre 2022) Barbaracontinua a condurreCinque, l’unico programma che è rimasto nelle mani della conduttrice partenopea dopo la rivoluzione che c’è stata in casa Mediaset. Come sempre, la showgirl cerca di affrontare diversi argomenti durante la trasmissione, senza trascurare nemmeno il suo angolo di gossip. E proprio tra gli ospiti in studio che è … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Episodio che, in seguito, assunse un'importanza angolare nelle indagini relative allo... Si attente solo l'ufficialità, che dovrebbe arrivare nel primodi venerdì durante la ...... non sarà convocato la sfida al San Nicola contro il Bari di sabato. Dietro la quasi ... Nella sua permanenza in biancorosso, Masiello fu coinvolto nellodel calcioscommesse (vicenda ...Peccato che dietro le quinte, a sua insaputa, pare sia successo uno “scandalo a luci rosse“. Ecco cosa è accaduto. Barbara d’Urso interrompe la diretta, non capisce cosa succede Durante la pubblicità ...Nel salotto di Pomeriggio 5 ne sono successe delle belle! Barbara D’Urso ha dovuto affrontare lo scandalo avvenuto dietro le quinte. Nel salotto televisivo di Pomeriggio 5 ne sono successe delle belle ...