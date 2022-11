Petrolio | prezzo Wti in aumento a 88 | 28 dollari

Agenzia ANSA

delin crescita questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a dicembre è scambiato a 88,28 dollari al barile con un aumento del 2,09%. Il Brent con consegna a ...Segno opposto per Tenaris ( - 4,13%) e Saipem ( - 3,41%), in una giornata in cui ildelha avuto un andamento volatile. Tra i titoli migliori del Ftse Mib anche Amplifon (+5,99%), che ... Petrolio: prezzo Wti in lieve calo a 85,60 dollari Il prezzo del petrolio greggio WTI tenterà forse di ritestare i 90 dollari quest'oggi, mentre il gas rimane intorno al baricentro.Prezzo del petrolio in crescita questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a dicembre è scambiato a 88,28 dollari al barile con un aumento del 2,09%. (ANSA) ...