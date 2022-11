Pensioni 2023 | ultime Durigon | Quota 41 ‘ponte’ per arrivare alla riforma

(Di venerdì 11 novembre 2022) Sempre più vivo il dibattito sul frontealimentato anche dfresca nomina a nuovo presidente della commissione Lavoro della Camera dei deputati dell’Onorevole Rizzetto, accolta con entusiasmo dai nostri lettori. Sul fronte previdenziale si attende di comprendere quale saranno le linee guida del Governo in vista della legge di Bilancio, sempre più però pare diradarsi la nebbia fitta dell’ultimo periodo ed iniziano a vedersi le intenzioni dei rappresentanti del Governo. Ad essersi esposto recentemente in un’intervista rilasciataStampa, l’onorevole Claudio, sottosegretario al Lavoro. Che é tornato appunto a parlare della, non dimenticando di menzionare quello che é stato il cavalllo di battaglia della campagna elettorale della Lega, ossia la ...

Chi incassa di più con la rivalutazione Possibile un intervento sulle, con misure per evitare che dal 1 gennaiosi torni alla legge Fornero in versione integrale. Quota 41 sarebbe ...... osservate speciali sono anche le: si parla di una conferma di Opzione donna e ape ... appare più chiaro con l' approvazione del Decreto Aiuti quater , ilè ancora molto sfumato e le ...Lunedì si aprono due settimane chiave per mettere a punto la manovra economica, la prima del governo di Giorgia Meloni, che sarà ...Rispondendo su Quota 102 e legge Fornero, il titolare dell’Economia ha parlato dei rischi di carenza del personale per una categoria di professionisti ...