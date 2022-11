Pd | Schlein | ' nuova classe dirigente c' è già | è pronta se trova l' occasione'

L'ex ministro della Cultura starebbe addirittura lavorando a un ticket- Nardella. Si vedrà. Noi vogliamo unaprima fila che ci rappresenti perché quella che c'è oggi, per vari motivi, ...... è cercare 'un punto di caduta tra la necessità di fare un processo costituente e arrivare a unaleadership. Non saranno tempi brevi ma congrui'. Intanto, entra in campo Elly. L'ex ...L’astro nascente della sinistra italiana (Guardian dixit) è pronta ad annunciare la candidatura alla guida del partito (di cui fino a poco fa non faceva parte). È apprezzata da molti e ha dimostrato d ...Ma in Lombardia la partita resta ancora aperta. L'appello di Moratti a Letta e forze alleate: "Incontriamoci". Muro dem ...