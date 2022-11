Pagelle Empoli Cremonese | i voti ai protagonisti del match – VOTI

E come avevano concluso la stagione Ecco la classifica (dati Transfermarkt) HIGHLIGHTS NAPOLI -- LENAPOLI FORZA 10 Come le vittorie consecutive in Serie A per la squadra di ...voto 5,5 : Tengono testa ad uno degli attacchi più prolifici d'Europa, reggendo per quasi un'ora di gioco. Il problema, come spesso accade, è principalmente a livello offensivo, dove manca la ...Il tecnico dell'Empoli Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa delle ambizioni della sua squadra e della particolare statistica che lo vedi mai sconfitto in uno scontro ...La capolista Napoli sfrutta il fattore capo e regola 2-0 l'Empoli. La sblocca il messicano su rigore. A chiudere la partita il colpo dell'ex. Le pagelle degli uomini di Spalletti ...