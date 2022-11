Next Gen Atp Finals Milano 2022 | programma | date | orari e copertura tv

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il, le, glie latv delleGen Atp, di scena ada martedì 8 a sabato 12 novembre. Gli otto migliori giovani del pianeta si contenderanno il titolo in Lombardia, dove negli ultimi anni hanno trionfato giocatori del calibro di Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Proprio gli ultimi due, nonostante si fossero qualificati anche quest’anno, non saranno ai nastri di partenza. Ci saranno invece Lorenzo Musetti e Holger Rune, grandi protagonisti nel 1000 di Parigi-Bercy, oltre ad altri ragazzi talentuosi come l’azzurro Francesco Passaro. I GIRONI REGOLAMENTO MONTEPREMI E PRIZE MONEY Le dirette televisive dei vari match verranno trasmesse in esclusiva da Sky Sport, mediante i propri canali ...