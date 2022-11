Neonati prematuri | le cause dei parti pretermine e i tassi di sopravvivenza oggi

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 11 novembre 2022) C’è un aspetto cronologico fondamentale legato alla gravidanza e in modocolare alla sua conclusione. Il conteggio dell’epoca gestazionale, infatti, non è meramente statistico o un’informazione accessoria, ma fondamentale per stimare la data del parto. Questa datazione della gravidanza ha diverse implicazioni, tra cui quella legata a fissare il termine della stessa. Secondo il Ministero della Salute, si parla infatti di gravidanza a termine quando il parto avviene tra la trentasettesima e la quarantunesima settimana di gestazione, mentre di gravidanza protratta quando il parto si verifica dopo la quarantaduesima settimana. Di conseguenza se il parto avviene prima della trentasettesima settimana di gestazione si ha un parto. Questa attenzione alla cronologia della gravidanza è più importante di quanto si possa pensare, considerando come ...