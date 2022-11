Mondiali Qatar 2022 – Il programma completo

(Di venerdì 11 novembre 2022) delle gare, si parte il 20 novembre Il 20 novembre partirà ufficialmente, in, la 22esima edizione deidi calcio, che per la prima volta quest’anno si giocheranno in un paese arabo. Parteciperanno 32 squadre suddivise in gironi per la prima parte della competizione. La partita inaugurale sarà Senegal-Olanda che si disputerà all’Al Bayt Stadium, alle ore 11 italiane.. Questo ildelle gare Domenica 20 novembre Ore 17:00,-Ecuador Lunedì 21 novembre Ore 14:00 Inghilterra-Iran Ore 17:00 Senegal-Olanda Ore 20:00 Usa-Galles Martedì 22 novembre Ore 11:00 Argentina-Arabia Saudita Ore 14:00 Danimarca-Tunisia Ore 17:00 Messico-Polonia Ore 20:00 Francia-Australia Mercoledì 23 novembre Ore 11:00 Marocco-Croazia Ore 14:00 Germania-Giappone Ore 17:00 Spagna-Costa Rica Ore ...

2022: squadre, rose e come giocano A pochi giorni dall'inizio dai2022 , le 32 nazionali partecipanti stanno ...... ma sento che vedremo il Brasile vincere di nuovo" Pelé crede che il Brasile sarà incoronato campione della Coppa del Mondo per la sesta volta inil mese prossimo. Il Brasile si è guadagnato un ...Il ct della Serbia Dragan Stojkovic ha scelto i 26 calciatori che parteciperanno al Mondiale di Qatar 2022: Vlahovic e Jovic guidano l'attacco ...L'allenatore della Spagna ha annunciato in conferenza stampa i convocati per i Mondiali di calcio del 2022 in Qatar.