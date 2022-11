Migranti | Commissione Ue chiede vertice straordinario ministri Interni

(Di venerdì 11 novembre 2022) (Adnkronos) – “Non possiamo permettere che due stati membri si scontrino in pubblico e creino un’altra mega crisi sui”. A dirlo a Politco.Eu è il vice presidente dellaEuropea Margaritis Schinas, spiegando che laUela convocazione di undeidegliper discutere la crisi e considerare i prossimi passi di un piano d’azione. La riunione straordinaria, da tenersi prima del previsto consiglio deglidi dicembre, dovrebbe essere convocata dalla Repubblica Ceca, che detiene la presidenza di turno europea. Ildegliaffronterà lo scontro suifra Roma ...

