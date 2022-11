Le bravate sui migranti costano caro

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 11 novembre 2022) Se riuscissimo a scrollarci di dosso la retorica che ammorba di propaganda queste prime settimane del nuovo governo dovremmo avere il coraggio di raccontare le storie di quella donna sbarcata troppo fredda per sopravvivere e di quel bambino di venti giorni arrivato già morto a Lampedusa. Mentre la politica dai denti aguzzi di Meloni, Salvini e Piantedosi si lambicca sulla differenza tra, profughi e clandestini, il Mediterraneo inghiotte vite La prima aveva vent’anni e troppo gelo in corpo. Ha perso la vita al poliambulatorio di Lampedusa mentre inutilmente cercavano di rianimarla e stava su un barchino che trasportava un’altra donna ricoverata d’urgenza al nono mese di gravidanza, un ragazzo siriano piegato in due dalle fitte provocate dall’appendicite e una bambina di quattro anni stremata dalle convulsioni per una febbre troppo alta. Il neonato invece allo ...