Le banche americane “invitate” a mantenere rapporti con i giganti russi

(Di venerdì 11 novembre 2022) Le sanzioni dell’Occidente hanno colpito duro laa, demolendone parte della finanza e dell’industria e anche del sistema bancario. Tanto che quest’ultimo, nel giro di pochi mesi ha lasciato sul terreno circa 25 miliardi di dollari, in termini di attivi. Ora però dagli Stati Uniti arriva una mano tesa, circoscritta al campo dell’economia e della finanza. Sì, perché il dipartimento del Tesoro avrebbe suggerito alle principalidel Paese di continuare acon alcune aziende russe, in particolare quelle che operano nei settori energetico, agricolo ed alimentare. Nel riportare la notizia, l’agenzia statunitense Bloomberg ha citato tra gli istituti interessati i colossi Jp Morgan e Citigroup. Si sarebbe trattato, scendendo nei dettagli, di un invito solo sussurrato che si inquadra nella più ampia ...

