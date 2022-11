Lazio | KO Lazzari | ma è tornato Immobile

(Di venerdì 11 novembre 2022) (Adnkronos) –vittoriosa di misura ieri sera all’Olimpico contro il Monza. Mister Sarri sorride per il risultato, ma anche per il recupero di Ciroche ha disputato gli ultimi minuti del match smaltito l’infortunio. L’attaccante ora si candida per tornare titolare domenica in campionato contro la Juventus. Nota negativa della serata, invece, è stato il problema muscolare al polpaccio accusato nel primo tempo da Manuel. Queste le condizioni del terzino, così ha parlato il Coordinatore dello Staff Medico Fabio Rodia a fine partita ai microfoni diStyle Channel: “ha accusato un fastidio al polpaccio destro. Valuteremo l’accaduto, non siamo ottimisti per la partita di domenica perché il tempo a disposizione è poco”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

