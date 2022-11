La prossima settimana G20 a Bali | piatto forte vertice Biden - Xi

Il presidente russo Vladimir Putin non partecipera' al vertice del G20 che si terra' in Indonesia laperche' i suoi impegni non glielo consentono. Lo ha fatto sapere il Cremlino. "La decisione e' stata presa personalmente dal capo di Stato, e' legata alla sua agenda e alla ...L'Indonesia si prepara a ospitare nella prima metà dellail più grande evento politico - diplomatico di quest'anno: il summit dei 20 paesi più avanzati economicamnete, il G20. Con un annesso, probabilmente, ancor più rilevante: il summit ...Khvicha Kvaratskhelia potrebbe saltare non solo Napoli-Udinese di domani, ma anche la prossima amichevole in programma della sua nazionale. La Georgia di Sagnol, infatti, ha diramato nelle scorse ore.La situazione peggiorerà nei giorni seguenti a domenica: all’inizio della prossima settimana un’intensa perturbazione investirà tutta la Penisola. Insieme a piogge diffuse e localmente intense, si ...