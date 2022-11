Inter Skriniar | la firma è vicina

Sport Mediaset

Gasperini(3 - 5 - 2) : Onana;, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi Monza - Salernitana (domenica, ore 15:00) ...Commenta per primo Milanè pronto a (ri)dire sì all'. Prima della gara vinta mercoledì contro il Bologna c'è stato un nuovo incontro tra i dirigenti nerazzurri e l'agente del difensore slovacco, pronto a ... Skriniar, c'è l'intesa per il rinnovo con l'Inter - Sportmediaset Niente PSG: Milan Skriniar ha scelto di restare all'Inter. Questo quanto sostiene oggi La Gazzetta dello Sport, riferendo che nel secondo incontro andato in scena tra il club ed i rappresentanti dello ...Il difensore ha deciso di non trattare sulla base dell'offerta del Psg: ok ai 6 milioni di euro, annuncio entro fine mese ...