F1 | Brasile 2022 | Sainz | “Qualifica difficile Contenteo per Magnussen”

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il pilota della Ferrari, Carlos, ha parlato dopo le qualifiche del Gran Premio di F1 del. Ecco le sue parole: “Ho fatto delle qualifiche non ideali. Mi sarebbe piaciuto stare più avanti, devo fare i complimenti a Kevin (, ndr) perché ha fatto un giro bellissimo. Sono contento per lui, se lo merita. La mia è stata unamolto dura, la posizione è moltoed è facile sbagliare. Tutti abbiamo sbagliato qualcosa, noi come le altre scuderie. Kevin ha fatto il lavoro perfetto e si merita la pole. Domani qualche rischio lo prendo. La macchina è veloce ma sono veloci pure davanti ed io devo rimontare le cinque penalità”. SportFace.