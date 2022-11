F 1 | GP Brasile - Clamorosa pole position per Kevin Magnussen

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 11 novembre 2022) Colpo di scena a Interlagos:e la Haas hanno conquistato unanel Gran Premio di San Paolo, penultima prova del Mondiale di Formula 1. La sessione di qualifiche anticipata al venerdì per via del weekend Sprint è stata fortemente condizionata dal meteo. Al primo giro lanciato,ha tirato fuori un giro capolavoro che lo ha portato davanti a tutti. La ciliegina sulla torta è arrivata a 8 minuti dalla fine, quando George Russell è finito fuori causando un'interruzione con bandiera rossa, proprio nel momento in cui aumentava l'intensità della pioggia che, alla fine, ha congelato le posizioni. L'inglese della Mercedes partirà terzo domani, alle spalle di Verstappen e delman danese. La Top 10. Lando Norris ha chiuso la ...