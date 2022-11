Empoli | Vicario | «Fa piacere la convocazione | ma ora non ci penso»

(Di venerdì 11 novembre 2022) Guglielmo, portiere dell’, ha parlato prima del calcio d’inizio del match contro la Cremonese: le dichiarazioni Guglielmoha parlato a Sky Sport prima di-Cremonese. LE PAROLE – «Sicuramente mi fala, ma in questo momento c’è da pensare alla Cremonese. Dobbiamo concentrarci su questo impegno imminente, loro sono squadra in salute e molto aggressiva. Abbiamo avuto poco tempo per prepararci, ma dobbiamo continuare sulla strada già tracciata». L'articolo proviene da Calcio News 24.

