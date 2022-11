Eliminato Grande Fratello Vip 7 | percentuali e nominati 16a puntata del 10 novembre 2022

... 'E' invece una conquista' E' poi intervenuto il conduttore delFratello Vip , il quale ha ...dopo il conduttore ha chiuso il televoto e ha comunicato al giornalista che non è stato. ...L'azzurro, il giocatore con il miglior ranking dell'intero torneo, viene sconfitto edda Jack Draper che ora affronterà in semifinale Brandon Nakashima. Unadelusione per Musetti che ...Breve riassunto della sedicesima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini e in onda su Canale 5 Pamela Prati è stata eliminata al Grande Fratello Vip. Il televoto che vedeva protagonisti ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-ffb1688e-f1a0-65f7-cc96-948fd8be18 ...