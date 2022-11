(Di venerdì 11 novembre 2022)sostiene di non avere alcuna colpa nei confronti di. Anzi, intervistata da Casa Pipol, pretende le scuse dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip che, nel frattempo, ha ritrovato la suafuori dalla Casa. “Ladiè già?”, latuona e lui “” Ma la sua... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

...fuori Marco Bellavia - 9 giorni in Casa Ginevra Lamborghini - 14 giorni in Casa Giovanni Ciacci - 11 giorni in Casa Sara Manfuso - 17 giorni in Casa Gegia - 21 giorni in Casa- 31 ...Ottanta chef, duecento aziende, due aree show cooking, un temporary restaurant etra convegni, talk, seminari e masterclass. Sono i numeri di Excellence 2022, la fiera - ...di Glass...Cristina Quaranta contro Marco Bellavia: “La sua depressione è finita”, lui risponde con un “limone” a Pamela Prati, cosa è successo.Al Gf Vip Party sono volati stracci tra Cristina Quaranta e Soleil Sorge. Tutto è nato da una battuta uscita male della ex concorrente, ma ...