Cittadini | “Sono tornato | non vedevo l’ora”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 11 novembre 2022) Giorgio, al rientro sabato scorso dopo oltre un mese di stop per un problema muscolare accusato con la nazionale azzurra Under 21, ha incontrato oggi i giornalisti in conferenza stampa. E si è detto pronto a ritornare nella mischia al meglio della condizione. “Dispiace aver saltato tante partite, non aver potuto aiutare i compagni, ma oraguarito e pronto a dare tutto per il Modena”. A Cittadella il centrale lombardo è stato schierato sulla destra di una difesa ‘a tre’: “Negli ultimi tre anni ho giocato così, all’Atalanta giocano con questo modulo sia in prima squadra sia in Primavera, ma qui a Modena credo di aver fatto discretamente anche a quattro, il modulo non lo vedo come un problema, l’importante è dare sempre il massimo, in allenamento e in partita. Sabato a Cittadella siamo stati protagonista di una partita sporca, con tanti ...