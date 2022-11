Casini | il calcio è risorsa pubblica per eccellenza

Commenta per primo Lorenzo, presidente della Lega Serie A, ha parlato a Dazn : qui un estratto delle sue dichiarazioni. 'Stadi e infrastrutture sono la priorità più urgente per ilitaliano. C'è un ritardo rispetto ......immediata di andare a visitare e conoscere tutte le realtà della Serie A - ha spiegato- . È ... Cosa direbbe a un bambino di oggi per invogliarlo a seguire il"A un bambino, che al giorno ..."Il calcio è la risorsa pubblica per eccellenza dal punto di vista sociale e culturale perché è in grado di coinvolgere grandissime quantità di persone. (ANSA) ...Casini stadi Serie A, «Io spero che prima del 2032, anno dell'Europeo che vede l'Italia candidata, si possano avere più stadi di proprietà» ...