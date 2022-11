Calhanoglu addio | Inzaghi lo lascia andare ad una condizione

numero-diez.com

... ex di turno, ma sempre più in odore dia gennaio (e da ieri anche senza Mondiale dopo l'annuncio di Flick). Con Dimarco, Dumfries, Barella esicuri di un posto in mediana e ...Allegri: "Non sarà decisiva, mancano altre 25 partite" Di Maria - Juventus,a fine stagione. "Ma non me ne vado a gennaio, qui sono felice" Vlahovic e la pubalgia, l'incubo torna alla vigilia ... Calhanoglu-Inter, avanti tutta: il piano per il rinnovo Juventus-Inter 2-0 le pagelle e il tabellino della partita. Le due squadre si affrontano nel big match della 13a giornata della Serie A ...Le due rivali fanno la corte di un centrocampista alle dipendenze di Mourinho già vicino all'addio in estate, i giallorossi hanno una priorità ...