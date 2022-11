Burberry Holiday 2022 con il fascino latino di Shakira

Io Donna

Time: le campagne pubblicitarie moda più scintillanti per il Natale 2022 Dalle supermodelle ...moda dell'Autunno Inverno 2022/2023 E come nella campagna 'The Night Before' di, ...#TBSummerMonogram takes over beach club Loulou Ramatuelle in Saint - ... Le pubblicità moda per il Natale 2022: da Dior a Swarovski I iODonna Shakira porta il suo fascino sudamericano nella nuova collezione Burberry Holiday 2022. L’artista colombiana, infatti, è l’ambassador della campagna del marchio britannico per le prossime festività na ...Famous pop star and Queen of Latin music, Shakira, has become the face of the Burberry Holiday 2022 campaign along with Nigerian mega-star, Burna Boy. The stars will also feature in the short film The ...