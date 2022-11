Brindisi | scontro auto-treno merci | feriti padre e figlio Oggi pomeriggio

(Di venerdì 11 novembre 2022) Per cause da dettagliare l’incidente nel. Nel tratto di linea ferroviaria in zona industriale unche procedeva a bassa velocità si è scontrato con un’. A bordo della vetturadi 68 e 34 anni rimasti, non in pericolo di vita. L'articolo proviene da Noi Notizie..

Unoabbastanza violento con mezzi molto danneggiati. Le persone di entrambe i mezzi sono state soccorse dal 118 e portate all'ospedale Perrino .FASANO - Arrivano i primi scontri diretti per la Pantaleo Podio Volley Fasano. Sabato prossimo le ragazze del presidente Renzo Abete ospiteranno l'Europea 92 Isernia. Formazione molisana costruita per ...La macchina trascinata sui binari per alcuni metri. I due uomini soccorsi dal 118 e dai Vigili del Fuoco non sono in pericolo di vita ...Una Bmw è stata centrata in pieno da un treno merci, in via E.Fermi, nella zona industriale di Brindisi, questo pomeriggio 11 Novembre. Gli occupanti dell’auto possono davvero ritenersi miracolati per ...