Bimbo morto in mare | la vergogna di Luca Casarini | la frase-choc

(Di venerdì 11 novembre 2022) C'era anche il corpicino di un neonato su uno dei barchini soccorsi ieri notte da Capitaneria di porto e Guardia di Finanza al largo di Lampedusa. Undi appena 20 giorni che non è sopravvissuto al freddo del viaggio al seguito della mamma ivoriana di 19 anni. Erano partiti insieme dalla Tunisia. Sua madre sperava che in Italia avrebbero potuto risolvere i disturbi respiratori del neonato, che invece non è riuscito a sopportare lo stress del viaggio. Con loro a bordo c'erano 36 persone, tra cui 9 donne e 2 minori. Solo pochi giorni fa a Porto Empedocle si era celebrato il funerale di due gemelline neonate di neanche un mese arrivate senza vita a Lampedusa il 30 ottobre scorso. Mentre l'altro ieri una ragazza era morta al Poliambulatorio di Lampedusa per probabile ipotermia. Anche lei si trovava su un natante soccorso da una motovedetta della Guardia di finanza. ...

