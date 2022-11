Antonella Fiordelisi impone ad Edoardo di allontanarsi da Micol | “Con lei non ci parli oppure chiudiamo!” – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 11 novembre 2022), evidentemente, non è in grado di portare avanti una relazione serena. E così, dopo aver visto il confessionale diIncorvaia al Grande Fratello Vip, ha imposto adDonnamaria di avere contatti con lei nella Casa.mette alle strette: “Chiudi con!” Io noto le persone che mi vogliono... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.