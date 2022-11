Wanda Nara e la foto super hot | il vestito è completamente trasparente

(Di giovedì 10 novembre 2022) e l’intimo sotto non lascia spazio all’immaginazione: la mise è sensualissima. La showgirl argentina è stata al centro del gossip per mesi a causa della separazione, all’inizio solo presunta, con il marito Mauro Icardi. Ad oggi ha raccontato tutta la sua verità.Instagramè stata, da poco, in Italia dove è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin. La donna, in questi mesi, ha fatto la spola tra l’Argentina, dove ha fatto da giudice per Il Cantante mascherato, e la Turchia, dove attualmente gioca Icardi. Mentre era nel suo Paese d’origine ha fatto parlare molto di sé anche per un video musicale e alcuneche ha pubblicato insieme al rapper L-Gante. Secondo il gossip tra loro sarebbe nato qualcosa ma, a Verissimo,ha smentito tutte le voci. Nello studio ...

Nella scorsa puntata a scendere in pista è statainvitata in diretta ad essere concorrente il prossimo anno . Un desiderio espresso da Milly Carlucci . Sarà realtà Una sfida in termini di ...Ma non è finita qua: a insospettire ulteriormente altre foto postate sui social dallae Icardi, insieme allo stadio In serataha postato alcune foto direttamente dallo stadio : ...Wanda Nara si è presentata a Verissimo per una intervista esclusiva rilasciata a Silvia Toffanin. Per l’occasione si è presentata con un outfit studiato nei minimi dettagli. Il prezzo della giacca è ...Wanda Nara e Mauro Icardi di nuovo insieme, stavolta con tanto di foto da Istanbul. "Tra noi è tutto ok, ci stiamo riavvicinando" ...