Verona - Juve | le pagelle | Kean prestazione e gol 7 | Lasagna inesauribile | 6 | 5

Nona sconfitta di fila, ma non si direbbe. Ilcorre, combatte, tiene in apprensione lafino all'ultimo. La classifica mente, se stiamo a ieri sera. il peggiore il migliore 6 Montipo' Difficile imputargli colpe sul gol, anche se sembra ...- Salvatore Bocchetti , allenatore del, ha parlato così al termine della sfida con la Juventus , vinta dai bianconeri per 1 - 0: "Ci credo e continuo a crederci, oggi lo abbiamo dimostrato. I ragazzi hanno dato tutto, mettendo in ...L’Hellas reclama due rigori, Di Bello ne concede solo uno ma poi ritratta. Al Bentegodi è 0-1 Il Verona cade, ancora una volta suo malgrado tra le polemiche: i gialloblù sono infatti stati battuti per ...Quinta vittoria consecutiva per la Juventus, che passando di misura sul campo del Verona torna pienamente in lotta per la Champions. Vince, ma certamente non convince la squadra di Allegri, che gioca ...