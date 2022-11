Tardelli a sorpresa | “Non è il Napoli la squadra Scudetto”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 10 novembre 2022) Arrivano ale dichiarazioni sulla corsa, da parte di Marco. Il campione del mondo 1982, nonché ex Juve ed Inter, ha espresso a La Gazzetta dello Sport la sua opinione in merito alla situazione attuale del campionato italiano. Marco(Getty Images) “Lonon è sicuro, ildeve stare attento”, le dichiarazioni diLe parole in merito al primato in Serie A, rilasciate al quotidiano rosa, hanno sorpreso gran parte dei tifosi italiani., nonostante il momento pazzesco in casa, ha infatti individuato, a sua detta, la veradadel nostro campionato. Di seguito quanto dichiarato: Sulla ...