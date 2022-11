Movieplayer

Octavia Spencer ha rivelato un divertente incidente legato a un oggetto di scena davvero originale didi Natale , il film che la vede protagonsita accanto a Ryan Reynolds e Will Ferrell . L'attrice, mentre era ospite del talk show condotto da Jimmy Fallon, ha svelato cosa le è ...In occasione della promozione suo nuovo film, la commedia nataliziadi Natale , Ryan Reynolds ha parlato anche della quarta gravidanza di Blake Lively. Nella sua intervista con Today ... Spirited - Magia di Natale: un oggetto di scena ha quasi messo nei guai Octavia Spencer Octavia Spencer ha raccontato un divertente incidente causato da un oggetto di scena di Spirited - Magia di Natale, il film con Ryan Reynolds e Will Ferrell.With the movie freshly screened, and reviews now dropping, we can finally see what critics are saying about this new Christmas movie. As you might imagine with a fresh take on an old classic, the ...