Spalletti vola | il Napoli è da record | Luciano come Sarri

3 È una rosa che! Il Napoli senza Kvara rimane bello e vincente , lo ha dimostrato in queste due ultime partite ... Prima la squadra ditorna dalla trasferta di Anfield e batte in rimonta ...Ad oggi comunque ritengo il club torinese e i rossoneri gli unici in grado da poter ancora dire la loro in questo campionato, ma la squadra dipedala e difficilmente perderà tutto il ...Il Napoli vola e alla sosta per il Mondiale può arrivare mantenendo gli otto punti di vantaggio sulla più diretta inseguitrice. In Serie A, come in Champions League, il percorso della squadra di Spall ...ForzAzzurri.net - Spalletti eguaglia Sarri, decima vittoria consecutiva e vantaggio record sulla seconda Napoli da record, Spalletti raggiunge Sarri e vola verso la ...