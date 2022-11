Scherma | Coppa del Mondo Algeri 2022 | nove sciabolatrici qualificate per il tabellone

(Di giovedì 10 novembre 2022) Si è aperta la nuova stagione delladeldi. Un lunghissimo fine settimana con ben cinque armi protagoniste e partito dacon le prove di qualificazioni della sciabola. Nella gara femminile Rossella Gregorio e Martina Criscio erano già certe della presenza ine a loro si sono aggiunte Michela Battiston, Rebecca Gargano, Eloisa Passaro, Alessia Di Carlo, Benedetta Fusetti e Claudia Rotili. L’unica a staccare il pass per ilprincipale dopo la fase a gironi è stata Rebecca Gargano, che ha ottenuto cinque vittorie in sei assalti. Ha fatto, invece, moltissima fatica Michela Battiston, che ha rischiato addirittura l’eliminazione nei gironi (solo due vittorie e tre sconfitte), ma ha poi vinto i suoi assalti preliminari. Vally Giovannelli è stata ...

DEL MONDO DI FIORETTO MASCHILE " Bonn, 11 - 13 novembre 2022
DEL MONDO DI SCIABOLA FEMMINILE " Algeri, 10 - 13 novembre 2022
Frascati (Rm) – Un bel podio internazionale per Claudia Memoli. L'atleta del Frascati Scherma e delle Fiamme Azzurre ha ottenuto un ottimo terzo posto nella prova del circuito europeo Under 23 di fior ...
Lo sport come mezzo di dialogo, inclusione e pace" è stato il tema del seminario organizzato ieri ad Algeri, alla vigilia dell'inizio della prima prova della Coppa del Mondo di ...