Sabatini contro Mourinho | “Non può parlare di tradimento | è gravissimo”

Leggi su sportface

(Di giovedì 10 novembre 2022) “L’episodio per me è di una gravità inaudita, taglia fuori un giocatore che adesso deve andarsene per forza. Le partite sono fatte di errori, non si puòdi”. L’ex ds della Roma Waltercritica Jose. Ieri, dopo il pareggio col Sassuolo, lo Special One ha attaccato duramente un calciatore giallorosso, accusandolo di aver “tradito gli sforzi della squadra” con un “atteggiamento non professionale“. Parole chegiudica come “eccessive” con “un linguaggio estremo”. Secondo le indiscrezioni il giocatore è Rick Karsdorp: “Vorrei rivedere la sua partita, per capire a cosa allude. Se parla solo dell’azione del gol non penso che la cosa regga, visto che Pinamonti anticipa Smalling, che resta uno dei migliori giocatori della Roma”, ha aggiunto ...